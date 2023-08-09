اليوم السابع
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مديرية الطب البيطرى تشن 11 حملة على أسواق بيع اللحوم فى الشرقية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:18 ص
مديرية الطب البيطرى تشن 11 حملة على أسواق بيع اللحوم فى الشرقية لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمى- ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية 11 حملة مكبرة تم خلالها المرور على 66 من أسواق بيع اللحوم، وضبط أكثر من 54 كجم لحوم وذبح خارج المجازر وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

‫ يأتى ذلك إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.

 


الخدمات البيطرية

الطب البيطرى

الشرقية

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى



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