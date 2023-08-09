اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:50 م
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محافظ بورسعيد: تطوير شبكة الصرف الصحى بحى الزهور للارتقاء بمنظومة الخدمات

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:33 م
محافظ بورسعيد: تطوير شبكة الصرف الصحى بحى الزهور للارتقاء بمنظومة الخدمات مشروع الصرف الصحى بالزهور
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار استكمال خطة تطوير البنية التحتية بحي الزهور لتطوير المناطق السكنية، وذلك لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بهذه المنطقة، في إطار أعمال تطوير المنطقة بالكامل.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن نسبة تنفيذ رفع كفاءة الصرف الصحي بمنطقة علي بن أبي طالب في ارتفاع مستمر، و جاري أعمال تركيب الوصلات المنزلية لربط العمارات بالشبكة الجديدة بالمنطقة، وذلك لانتهاء مشاكل الصرف الصحي بهذه المنطقة حيث تقوم بالأعمال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
 
وشدد محافظ بورسعيد على سرعة إنهاء اعمال تطوير شبكة صرف صحي بمنطقة علي بن أبي طالب و ربط المنازل علي الشبكة الجديدة وذلك لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بهذه المنطقة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لخدمة أهالي المنطقة.

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