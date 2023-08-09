محافظ المنيا يوافق على التقنين والتصالح لـ 57 حالة تعد على أراض أملاك دولة

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير فى إنهاء إجراءات تقنين 57 حالة، منها 53 حالة بالظهير الصحرأوى الشرقى والغربى بنطاق المحافظة، و4 حالات داخل الحيز العمرانى، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

استعرضت اللجنة حالات تقنين الأوضاع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيداً لاتخإذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لها.

شدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع فى بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، إلى جانب بحث مستجدات الموقف الحإلى لملف التقنين، وتم استعراض اجمإلى الأراضى التى تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمإلى الطلبات التى تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التى قام أصحابها بدفع رسوم ألفحص، فضلا عن عدد الطلبات التى تم فحصها والأراضى التى تمت الموافقة على معاينتها.