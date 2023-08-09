كل ما تريد معرفته عن مرض التهاب الجراب.. الأعراض والعلاج

كتبت فاطمة ياسر

بعض الأشخاص يعانون من الشعور بألم شديد في الكتف أو المرفق أو الورك أو الركبة أو كعب القدم أو اليدين، مع عدم القدرة على حركتهم بشكل طبيعي، وهو ما قد يشخصه الطبيب بـ التهاب الجراب.

نتعرف فى السطور التالية على أعراض وأسباب وعلاج التهاب الجراب، وذلك وفقا لموقع "everydayhealth".

ما التهاب الجراب؟

الجراب هي الأكياس المملوءة بالسوائل التي تقلل الاحتكاك بين مفاصل الجسم، والجراب تشبه الوسادة بين العضلات والعظام والجلد والأوتار.

ما هي أعراض التهاب الجراب؟

-عدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي.

-الم شديد في المنطقة المصابة.

-تورم.

-احمرار إذا كان الجراب الملتهب يقع بالقرب من الجلد.

ما أسباب التهاب الجراب؟

عادة ما يكون التهاب الجراب نتيجة لإصابات رياضية أو حركات متكررة، وهناك بعض العوامل الأخرى ومنها:

-جرح أو كدمة.

-إجهاد الأنسجة الرخوة في المفصل أو العظام الضعيفة.

-أنواع معينة من التهاب المفاصل ، مثل النقرس أو هشاشة العظام أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

-مرضي السكر.

كيف يتم تشخيص التهاب الجراب؟

-الأشعة السينية لفحص العظام.

-الرنين المغناطيسي ( MRI ) للحصول على صورة مفصلة للمفاصل.

-الموجات فوق الصوتية ، والتي تستخدم موجات صوتية عالية التردد لعرض الأعضاء والأنسجة الداخلية.

-اختبارات الدم للتأكيد من الإصابة.

-الشفط والذي يتضمن استخدام إبرة رفيعة لإزالة السوائل من الجراب للتحقق من وجود عدوى أم لا.

ما طرق علاج التهاب الجراب؟

-الراحة وتجنب القيام بأعمال شاقة.

-وضع الثلج لمدة 15 إلى 20 دقيقة عدة مرات في اليوم لمدة 72 ساعة الأولى.

-بعد الأيام الثلاثة الأولى ، بدّل كمادات الثلج بضمادة دافئة أو ضمادة دافئة.

-أخذ المسكنات لتخفيف الألم والالتهابات.

-تجنب التدخين خلل فترة العلاج لأنه يؤخر التئام الأنسجة والجروح .

-القيام ببعض التمارين الرياضية.