قاضي قضاة فلسطين: الإفراج عن قتلة "قصي معطان" يؤكد طبيعة الاحتلال

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قال قاضي قضاة فلسطين مُستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأربعاء، إن إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن المُستوطنين قتلة الشهيد قصي معطان؛ يؤكد للعالم طبيعة هذا الاحتلال ومنظومته القائمة على "الإرهاب والقتل والتدمير".



وأضاف قاضي القضاة - في بيان صحفي - أن إسرائيل بمنظومتها السياسية والأمنية وما تسمى بالقضائية مشتركة جميعها في كل جرائم القتل والحرق والتدمير بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية والدفاع عن العدالة الدولية، من خلال معاقبة هذه المنظومة الاحتلالية ومحاكمتها أمام القضاء الدولي كمنظومة راعية للإرهاب، بل تمارسه علناً أمام أعين العالم أجمع.



وأشار إلى أنه من غير الممكن أو المقبول أن يفلت هؤلاء القتلة الإرهابيون من العقاب العادل، وأن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وأن يرد على العدوان بقانون السماء الذي شرع النفس بالنفس والعين بالعين وجعل القصاص حياة.