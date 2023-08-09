اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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قاضى قضاة فلسطين: مواجهة مخططات تغيير الوضع فى "الأقصى" تحتاج جهدًا استثنائيًا

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:00 ص
قاضى قضاة فلسطين: مواجهة مخططات تغيير الوضع فى "الأقصى" تحتاج جهدًا استثنائيًا مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش
أ ش أ

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دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، دول وحكومات ومنظمات وشعوب العالم العربي والإسلامي إلى القيام بواجب الدفاع عن هوية وقداسة ووجود المسجد الأقصى المبارك باعتباره جزءًا من الدين والعقيدة الإسلامية، وإلى بذل كل جهد استثنائي لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس بعامة وفي المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص.


وشدد الهباش، في بيان صحفي، على أن استمرار المحاولات الإسرائيلية للمس بهوية الأقصى، والتي كان آخرها اقتحام مصلى باب الرحمة اليوم، ستقود إلى انفجار الأوضاع في فلسطين والعالم لأن الشعب الفلسطيني المرابط لن يسكت على هذه الجرائم وسيستمر في الصمود والمقاومة والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع الانفجار قبل فوات الأوان.


فلسطين

المسجد الأقصى

محمود الهباش

الاحتلال الإسرائيلى



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