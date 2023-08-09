قاتل زوجته وابنته بالهرم يمثل الجريمة أمام النيابة فى حراسة مشددة

كتب أحمد إسماعيل

في حراسة أمنية مشددة انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة بصحبة المتهم بقتل زوجته وابنته والتعدى بسلاح أبيض على بناته الأربع، إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة أمام النيابة.

فيما أمرت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق بحبس المتهم بقتل زوجته والتعدى بسلاح أبيض على بناته الخمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أسفرت الواقعة عن مقتل إحداهن وإصابة الأخريات بجروح ذبحية ويرقدن في المستشفى في حالة حرجة.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثتى الأم والإبنة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع جريمة قتل أسرية بمنطقة الهرم، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين تورط شخص في قتل زوجته والاعتداء على 5 من بناته، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.