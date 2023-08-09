اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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فقدان 11 شخصا إثر اندلاع حريق فى دار لذوى الهمم بفرنسا

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:31 م
فقدان 11 شخصا إثر اندلاع حريق فى دار لذوى الهمم بفرنسا حريق فى فرنسا ـ صورة أرشيفية
باريس (أ ش أ)

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اندلع حريق فى منزل للمعاقين فى مدينة "وينتزنهايم" بإقليم "الراين الأعلى" الواقع فى منطقة الألزاس فى فرنسا مما تسبب فى فقدان 11 شخصا من نزلاء هذا المكان.

وذكرت قناة "آي سي آي" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن هذا المنزل مستأجر من مدينة "نانسي" الفرنسية في لورين ويقع بالقرب من المعهد العلاجي والتعليمي والتربوي (آي تي بي إي) والذي يستقبل أشخاص من ذوي الهمم.

وأضافت القناة أنه تم إخماد الحريق في الساعة 8:30 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) لكن فرق الطوارئ أشارت إلى فقدان العديد من الأشخاص.


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اندلاع حريق فى دار لذوى الهمم

اخبار فرنسا



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