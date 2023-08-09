فقدان 11 شخصا إثر اندلاع حريق فى دار لذوى الهمم بفرنسا

باريس (أ ش أ)

اندلع حريق فى منزل للمعاقين فى مدينة "وينتزنهايم" بإقليم "الراين الأعلى" الواقع فى منطقة الألزاس فى فرنسا مما تسبب فى فقدان 11 شخصا من نزلاء هذا المكان.

وذكرت قناة "آي سي آي" الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن هذا المنزل مستأجر من مدينة "نانسي" الفرنسية في لورين ويقع بالقرب من المعهد العلاجي والتعليمي والتربوي (آي تي بي إي) والذي يستقبل أشخاص من ذوي الهمم.

وأضافت القناة أنه تم إخماد الحريق في الساعة 8:30 صباحا (حسب التوقيت المحلي للبلاد) لكن فرق الطوارئ أشارت إلى فقدان العديد من الأشخاص.