اليوم السابع
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فرنسا: قواتنا متواجدة فى النيجر بطلب من السلطة الشرعية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 08:46 م
فرنسا: قواتنا متواجدة فى النيجر بطلب من السلطة الشرعية النيجر
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن فرنسا ترفض الاتهامات التي وجهها إليها المجلس العسكري في النيجر بشأن الهجوم على معسكر بالبلاد، مشيرة إلى أنه "لم يقع هجوم على معسكر بالنيجر ولم تفرج قوات فرنسا عن إرهابيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بانتهاك مجالها الجوي كجزء من خطة أوسع لزعزعة استقرار البلاد.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن تحركات الطائرة في النيجر جزء من اتفاق سابق مع قوات النيجر، مشيرة إلى أن قوات فرنسا موجودة في النيجر بطلب من السلطة الشرعية.

 

 


النيجر

متمردو النيجر

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