اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية من شرطة الاحتلال

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:12 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية من شرطة الاحتلال المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.

وتزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة من الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ عام 1994.

 


المسجد الاقصى

الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

اسرائيل



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