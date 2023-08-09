صعود مؤشرات البورصة هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 21593 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 7432 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة.