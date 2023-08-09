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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 9-8-2023

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:44 ص
سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 9-8-2023 الريال القطرى - ارشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9-8-2023، في البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع، أما فى بنك مصر سجل 8.09 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.51 جنيه للبيع.
 

الريال القطرى

سعر الريال القطرى

أسعار الريال القطرى

اسعار الريال القطرى



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