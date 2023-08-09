سبوتنيك: مسلحون حاولوا استهداف منشأة تخزين الوقود النووى فى زابوروجية

أفاد مصدر فى السلطة الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين أوكرانيين حاولوا مهاجمة منشأة تخزين الوقود النووى المستهلك فى محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المصدر "أظهر تحليل مسار الطائرة دون طيار أنها هجومية كانت تتوجه نحو منشأة تخزين الوقود النووى المستهلك على أراضى محطة زابوروجيه النووية".

وأشار إلى أن الأضرار الذى يلحق بحاويات الوقود النووى يمكن أن تتسبب فى كارثة نووية.

قالت السلطات المحلية إنه تم اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية فى مدينة إنيرغودار متجهة نحو محطة الطاقة النووية فى زابوروجيه.