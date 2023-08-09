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روسيا تعلن إصابة 25 شخصا بانفجار مصنع في مدينة سرغييف بوساد

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:11 م
روسيا تعلن إصابة 25 شخصا بانفجار مصنع في مدينة سرغييف بوساد الشرطة الروسية
وكالات

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قالت وزارة الصحة الروسية إن 25 شخصا أصيبوا في انفجار مصنع "زاغورسك"، يتلقون العلاج حاليا في مستشفى مدينة سرغييف بوساد، فيما توجد بينهم 6 حالات خطيرة.

 

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، لفتت الوزارة إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في مكان الحادث.

وأكدت الوزارة إشراك 26 فريقا متنقلا ومروحيتين للقيام بجميع الإجراءات الطبية اللازمة.

وتعمل حاليا 4 ألوية من المركز الإقليمي لطب الكوارث بضواحي موسكو في مكان الحادث.

ويذكر أن انفجارا ضخما سجل في مصنع "زاغورسك" للبصريات التقنية، في مدينة سرغييف بوساد بضواحي موسكو، نهار اليوم، حيث أوضحت التحقيقات أنه وقع في مستودع للألعاب النارية، استأجرته شركة خاصة داخل المصنع.

 

روسيا

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