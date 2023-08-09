رئيس وزراء كوسوفو يؤكد استقالة وزير الدفاع من منصبه

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أكد رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي استقالة أرميند ميهاج من منصب وزير الدفاع، وتعيين إيجوب مقدونشي لتولي المنصب.



وذكرت شبكة "البلقان" الإخبارية، المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا، أن التغيير في القيادات داخل وزارة الدفاع في كوسوفو عادة ما يتزامن مع فترة من التوتر المتزايد في العلاقات مع صربيا المجاورة، إلا أن التقارير تشير إلى أن استقالة ميهاج كانت مدفوعة بعدم رضاه عن نهج كورتي تجاه حلفاء كوسوفو الدوليين.



وقال كورتي، في تغريدة على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقا)، "إن استقالة ميهاج كانت مدفوعة بأسباب عائلية.. ولقد عينت إيجوب مقدونسي، الذي تعاون معنا في وظائف أخرى، كوزير جديد للدفاع".



وأشاد كورتي بتفاني ميهاج ومساهمته خلال فترة عمله، وامتنانه لالتزامه الثابت وجهوده "الجديرة بالملاحظة منذ توليه المنصب"، معربا عن أمله في أن يستطيع مقدونشي القيام بعمل جيد في النهوض بالدفاع والأمن وفي تطوير الجيش وبنائه، لافتا إلى أنه عقد والوزير الجديد اجتماعا مشتركا مع قائد قوة أمن كوسوفو اللفتنانت جنرال بشكيم جاشاري.



يشار إلى أن مقدونشي كان قد قرر التقاعد المبكر من منصبه في قوة أمن كوسوفو في يوليو الماضي.. وقبل ذلك، كان له تاريخ كمشارك نشط في جيش تحرير كوسوفو، الذي حارب من أجل استقلال كوسوفو عن صربيا في نزاع عام 1998 - 1999، فيما كان ميهاج قد شغل منصب وزير الدفاع في حكومة كورتي منذ مارس 2021.



جدير بالذكر أن بريشتينا تعرضت لضغوط شديدة لتهدئة التوترات التي اشتعلت في المنطقة الشمالية من كوسوفو بشكل ملحوظ في نهاية شهر مايو الماضي، ودفع تقدمها البطيء في التهدئة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير عقابية على كوسوفو.