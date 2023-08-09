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رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: زيادة أصولها لـ255 مليار جنيه

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:57 م
رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: زيادة أصولها لـ255 مليار جنيه خالد عباس
كتب أحمد عرفة

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كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، قيمة أرباح العاصمة الإدارية.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن أصول العاصمة الإدارية بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري، مؤكدا أن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20%.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إلى أن شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري.
وحول ترشيد الكهرباء، قال إن العاصمة الإدارية تستخدم لمبات ليد الأقل استهلاكا في الشوارع والمكاتب الحكومية، ولذلك استهلاكنا ضعيف جدا، كما يتم استخدام كل الإضاءة الموفرة في الشركات التابعة للعاصمة الإدارية.
ولفت إلى أن هناك 85 شركة مطور عقاري تعمل 500 مشروع بالعاصمة الإدارية، باستثمارات ما بين 300 و400 مليار جنيه للشركات الخاصة، منوها بأنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية للعاملين في الحكومة إلى 5000 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية.
وعن الاجتماع مع الرئيس السيسي، قال إن الرئيس السيسي وجه بتحقيق الجودة في التنفيذ والإدارة، مردفا أن 42 ألف موظف ينتقلون يوميًا الى العاصمة الإدارية، مضيفا أن هناك 114 جهة تعمل بالعاصمة الإدارية.
كما كشف تفاصيل زيارته إلى زيمبابوي قبل أيام، قائلا إن زيمبابوي تريد الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية من خلال إنشاء عاصمة جديدة.
وتابع أن المسؤولين في زيمبابوي اختاروه عضوا أجنبيا وحيدا ضمن تشكيل مجلس إدارة العاصمة الجديدة لتقديم الاستشارة الفنية.
 
 

خالد عباس

العاصمه الاداريه

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