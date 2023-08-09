رئيس التنمية الصناعية يناقش فرص التعاون المشترك مع سفير كوريا الجنوبية

كتب إسلام سعيد

استقبل المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونجهيون وذلك لبحث فرص التعاون الصناعي بين البلدين والترويج للاستثمارات الكورية الجنوبية بمصر ومتابعة موقف الشركات الصناعية الكورية القائمة بمصر .

وأكد عبد الكريم على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة للتعاون الصناعي المشترك في ظل البيئة الاستثمارية المواتية في مصر حالياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية رغم كافة التحديات العالمية وتداعيات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية.

وأوضح أن الدولة قامت بعدة مشروعات عملاقة مؤخراً لتطوير البنية التحتية وشبكات المرافق فضلاً عن الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، ما أثمر عن تحسن ملموس شعرت به كافة الشركات الكورية والعالمية العاملة في مصر، مما عزز دوافعها نحو التوسع.

مُرحباً بالتعاون المثمر مع السفارة الكورية الجنوبية في دعم خطط الهيئة للترويج للاستثمار الصناعي في مصر أمام الشركات الكورية وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت التعاون في مجال تعميق التصنيع المحلى وخاصة في مجال الإلكترونيات التي تسعى الدولة إلى توطينها نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الشركات الكورية في مصر، مشيراً إلى أن شركتى سامسونج وال جي من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية لإنتاج التليفزيونات والغسالات والهواتف الذكية والتابلت ويقومان بتصدير معظم إنتاجهم بالنسبة للتليفزيونات وتحقق نسبة قيمة مضافة محلية تقترب من 50% وتسعى تلك الشركات لإضافة منتجات جديدة وتعميق التصنيع المحلي في منتجاتها تدريجياً بضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكداً على دعم الهيئة الكامل لتلك الشركات وخططهم التوسعية وحل أية معوقات تواجه استثماراتهم في مصر.

ومن جهته صرح كيم هيون السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة أن كوريا تربطها بمصر علاقات تاريخية قوية على المستويات السياسية والاقتصادية، يعززها التوافق والعلاقات الوطيدة للقيادات السياسية للبلدين, وأكد السفير - الذي تولى مهمته منذ شهرين – على الثقل السياسي والاقتصادى لمصرعلى المستوى الإقليمي والعالمي، وأن مصر شريك له الأولوية بما لديها من كافة المقومات لاستثمارات صناعية واعدة، معرباً عن ثقته في أداء الحكومة المصرية في تخطي تداعيات الأزمات العالمية وتحدي توفير العملة الأجنبية في أقرب وقت.

وأشار إلى أن كوريا تمتلك استثمارات كبيرة بمصر في عدة مجالات، مؤكداً أنه اجتمع بمسئولي سامسونج وال جي قبل زيارته للهيئة لبحث تطلعاتهم ومطالبهم في ظل سعي تلك الشركات للتوسع.

وأكد على توجه حكومة بلاده في الوقت الحالى نحو الاقتصاد الأخضر والمناطق الصناعية الصديقة للبيئة مشيداً بتبنى الحكومة المصرية لنفس التوجه مما يتيح فرصاً كبيره للتعاون .

كاشفاً عن نيته في الإعداد لاجتماع موسع يدعو به عدد كبير من رجال الأعمال الكوريين بالتنسيق مع الهيئة للترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة، متوقعاً تدفق المزيد من الاستثمارات الكورية.التنمية الصناعية ، الصناعة ، الاستثمار الصناعي ، الصناعة الوطنية ، الصناعة والتجارة ، اخبار الاقتصاد