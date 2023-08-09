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خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم.. صور

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:54 م
خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم.. صور خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم
كتب سيد الخلفاوى

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تقدم هيئة السكة الحديد، خدمات متعددة لذوى الهمم وكبار السن بمحطة مصر بالقاهرة، غير التخفيض على قيمة تذاكر السفر على القطارات، ومنها وجود سيارات كهربائية لنقل ذوى الهمم وكبار السن والمرضى داخل المحطة، كما تم تخصيص شبابيك تذاكر مخصصة لهم.
 
ومن بين الخدمات، توفير كراسى متحركة لنقل كبار السن وذوى الهمم داخل المحطة يرافقهم افراد يساعدوهم على التحرك، كذلك تخصيص بوابات تذاكر، خاصة لدخول كبار السن والمعاقين المستخدمين للكراسى المتحركة.
 
وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجه بضرورة منح ذوى الهمم ومرافقيهم (إن وجد) تخفيض 50% فى حالة السفر بقطارات النوم وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها على كافة مستوى المحافظات، وبذلك يشمل التخفيض لذوى الهمم ومرافقيه السفر بكافة القطارات على كافة الخطوط بما في ذلك القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.
 
خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (1)
خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (1)

خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (2)
خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (2)

خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (3)
خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (3)

خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (4)
خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (4)

خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (5)
خدمات مجانية تقدمها هيئة السكة الحديد لكبار السن وذوى الهمم (5)

 


السكة الحديد

النقل

محطة مصر

كبار السن

ذوي الاحتياجات الخاصة

ذوي الهمم

المعاقين

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