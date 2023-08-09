حبس 4 أشخاص 4 أيام لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 متهمين بالتنقيب داخل منزل وعثر على حفرة عميقة بالمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.