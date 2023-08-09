جامعة الزقازيق تنظم حفل تخرج الدفعة الثانية عشر لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أقام طلاب برنامج بكالوريوس "الصيدلة الإكلينيكية"، بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق حفل تخرج الدفعة الـ12 بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد الجامعة بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية ومحافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة سمر عبد العزيز مدير إدارة الصيادلة بالمستشفيات، ووكلاء كلية الصيدلة ورؤساء الأقسام والوحدات بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وقبل بدء فعاليات الحفل، استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمقر رئاسة الجامعة ، مقدما له الشكر لحرصه الدائم على حضور كافة فعاليات الجامعة، مثنيا على جهوده وحجم الانجازات الهائل بكافة قرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أيضا على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

وقد بدأت فعاليات الاحتفالية بطابور عرض للخريجين ، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما قام الدكتور عصام أبو الفتوح بإلقاء القسم الطبي مرددين من بعده الطلاب الخريجين.

وخلال كلمته توجه الدكتور عاطف حسين بالشكر إلى إدارة كلية الصيدلة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما توجه بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول إلى هذا اليوم الذي يحتفلون فيه مع أبنائهم بنجاحهم وتفوقهم، مؤكدا أن خريجي كلية الصيدلة هم النصف المكمل لمهنة الطب بشكل عام موجها لشباب الخريجين الدعوة للعمل المستمر والدؤوب لرفع راية العلم في المجتمع.

ومن جانبه، أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بمشاركة أبناءه الطلاب فرحتهم بالتخرج، متمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، كما طالب سيادته جميع الخريجين بذل المزيد من الجهد لخدمة البلاد، مؤكداً أن التعليم والصحة هما أساس بناء وطن قوي ومواطن يتحمل عبء المسئولية.

كما توجهت الدكتورة أمل الجندي بالترحيب بجميع الحضور مقدمة خالص التهانى للخريجين، مؤكدة أن الجامعة لم تبخل بتقديم الدعم الكامل طوال الخمس سنوات للوصول إلي هذا اليوم ، ومؤكدة ثقتها في الخريجين الواعدين للخوض في مجالات فرص العمل العديدة.

وأشار نقيب الصيادلة بالشرقية إلى ما شهدته كلية الصيدلة منذ إنشائها وتخريج العديد من الأسماء والعلماء المتميزين في مختلف فروع العلوم الصيدلية والذين نجحوا في تبوء مراكز مرموقة داخل مصر وخارجها واستطاعوا إثراء العمل الصيدلي بأبحاثهم ودراستهم المتميزة ، كما دعا أبنائه الخريجين للتسلح بالعلم والمعرفة.

وعلى هامش الاحتفالية قام الدكتور ممدوح غراب والدكتور عاطف حسين بمنح دروع التميز لأوائل خريجي الدفعة، بالإضافة إلي هدايا من الشركة الراعية للحفل متمنيين لهم النجاح في مسيرتهم العملية.

كما حرص الدكتور عاطف حسين ، والدكتورة جيهان يسري على إهداء درع المؤتمر لكل من : الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تقديرًا وتكريمًا لجهوده المستمرة للارتقاء بكافة القطاعات على مستوى المحافظة، كما تم إهداء دروعا تذكارية لكل من: الدكتور ماهر الدمياطى ، الدكتور عاطف حسين د.أمل الجندي ، الدكتور عصام أبو الفتوح نيابة عن نقابة صيادلة الشرقيه، الدكتور عاصم العقباوي نيابة عن شركة ايبيكو.

كما تم إهداء درع التميز للخريج علاء كمال ، وهو أول من يحصل علي بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية من ذوي الهمم كما تم تكريم كل القائمين علي الحفل.