تعرف على مزايا الكارت الموحد مسبوق الدفع لوصول الدعم للمستحقين

بورسعيد محمد فرج

أعلنت محافظة بورسعيد، عن البدء في إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر المحمول لاستلام الكارت الموحد، منذ أمس، حيث يهدف تطبيق الكارت الموحد إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن.

ويعد الكارت الموحد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة، وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الٱلية للبريد المصري.

ويضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل اضافة لخدمات المدفوعات الحكومية، وسيتم فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى إحدى شركات المحمول، وسيكون مزودًا ببصمة إلكترونية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت بدء في تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد شهر أغسطس 2023 وتعميم تجربة الكارت للتموين في مختلف المحافظات بعد ذلك بعدة شهور ..

يتميز الكارت الموحد بـ بصمة ذكية، للتأكد من أن الخدمة تمت بشكل سليم.

- وسيتم إصدار الكارت الموحد للمواطن مجانا.

كيفية استخراج الكارت الموحد للتموين 2023

يمكن استخراج الكارت الموحد من خلال فروع البريد ومراكز التموين ومبنى التأمين الصحى ومركز تكنولوجى الديوان بمحافظة بورسعيد حسب الرساله المرسله للمواطن على تليفونه المحمول

ويستطيع المواطنون استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية .

ويضمن الكارت الموحد، وصول الدعم للمستحقين في الدولة، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المتاحة للمواطنين.

مزايا استخراج الكارت الموحد 2023

الكارت الموحد هو البديل الأفضل لبطاقة التموين.

يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز.

يحصل المواطن من خلال الكارت الموحد على الخبز المدعم.

يحافظ الكارت الموحد على حقوق جميع المواطنين من السرقة.

يحصل المواطن من خلال الكارت على خدمات

التأمين الصحى الشامل