اليوم السابع
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تعرف على أهمية مجموعة بريكس قبيل انعقادها فى 22 أغسطس الجارى

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:38 ص
تعرف على أهمية مجموعة بريكس قبيل انعقادها فى 22 أغسطس الجارى قادة مجموعة بريكس- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تستضيف جنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 أغسطس قمة "بريكس"، بحضور قادة المجموعة الخمسة.. ونرصد أبرز المعلومات عن أهمية المجموعة.

- "بريكس" هى اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا BRICS.

- تولت جنوب أفريقيا رئاسة "بريكس" الدورية فى يناير الماضي.

- يعد تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم.

- تأسس تجمع "بريكس" من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب أفريقيا عام 2010.

- ودعا رئيس جنوب أفريقيا إلى استثمار مناخ التنافس الدولى لتعظيم مكاسب أفريقيا، وذلك من خلال بناء شراكة استثمارية بين دول القارة وتجمع البريكس.


قمة بريكس

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اخبار بريكس



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