تعرف على أسعار الأسماك اليوم.. البلطى الكيلو بـ54 جنيها لمقاس 2

وبلغ سعر البرانيس الإسكندرانى من 62 إلى 102 جنيه، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 إلى 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 إلى 290 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 70 إلى 160 جنيها، وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، والقراميط من 20 إلى 40 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 65 إلى 95 جنيها.