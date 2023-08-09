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تعرف على أبرز مميزات حفظ المواد الغذائية بالإشعاع.. تفاصيل

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 08:00 م
تعرف على أبرز مميزات حفظ المواد الغذائية بالإشعاع.. تفاصيل هيئة الطاقة الذرية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن مميزات حفظ الأغذية بالإشعاع داخل هيئة الطاقة الذرية، والتى من أهمها تعقيم اﻷغذية قبل تعبئتها و إطالة مدة العمر الافتراضى للمنتج، وهى كالاتى :
 
1- تعبئة المنتج فى صورة جافة.
 
2- المرونه حيث يستخدم لحفظ أنواع مختلفه من الأغذية ذات أنواع وأحجام وأشكال مختلفة.
 
3-يستخدم لحفظ المنتجات ذات درجة حفظ ثابتة مثل اللحوم المصنعة.
 
4-الحفاظ على الخصائص الحسية للأغذية وكذلك القيمة والجودة لها.
 
5-تستخدم فى تعقيم الأغذية فى أقصى الظروف مثل رحلات الفضاء ومرضى خلل المناعه "الإيدز".
 
-وتدخل عمليه التشعيع  فى تطبيقات عدة منها:
 
1-  التزريع لبعض المحاصيل وبالتالى إطالة فترات التخزين.
 
2-بديل للتدخين الكمياوى للتحكم فى مهاجمه الحشرات للثمار والحبوب.
 
3-تعمل على خفض نسبة  التلوث.
 
4-المعاملات التشعيهية تحل محل بعض الاضافات الغذائيه وخصوصا فى اللحوم المصنعة.
 
5- تطهير أسطح اللحوم التى تتلوث أثناء الذبح والسلخ والتقطيع.
 
6-تسنخدم للبسترة مثل الألبان-العصير-الفواكة.
 
7-تستخدم فى تعقيم محاليل المركبات ذات الجزيئات الكبيرة.
 
 
 

هيئة الطاقة الذرية

حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع

المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع



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