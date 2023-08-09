تعرف على أبرز مميزات حفظ المواد الغذائية بالإشعاع.. تفاصيل

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن مميزات حفظ الأغذية بالإشعاع داخل هيئة الطاقة الذرية، والتى من أهمها تعقيم اﻷغذية قبل تعبئتها و إطالة مدة العمر الافتراضى للمنتج، وهى كالاتى :
1- تعبئة المنتج فى صورة جافة.
2- المرونه حيث يستخدم لحفظ أنواع مختلفه من الأغذية ذات أنواع وأحجام وأشكال مختلفة.
3-يستخدم لحفظ المنتجات ذات درجة حفظ ثابتة مثل اللحوم المصنعة.
4-الحفاظ على الخصائص الحسية للأغذية وكذلك القيمة والجودة لها.
5-تستخدم فى تعقيم الأغذية فى أقصى الظروف مثل رحلات الفضاء ومرضى خلل المناعه "الإيدز".
-وتدخل عمليه التشعيع فى تطبيقات عدة منها:
1- التزريع لبعض المحاصيل وبالتالى إطالة فترات التخزين.
2-بديل للتدخين الكمياوى للتحكم فى مهاجمه الحشرات للثمار والحبوب.
3-تعمل على خفض نسبة التلوث.
4-المعاملات التشعيهية تحل محل بعض الاضافات الغذائيه وخصوصا فى اللحوم المصنعة.
5- تطهير أسطح اللحوم التى تتلوث أثناء الذبح والسلخ والتقطيع.
6-تسنخدم للبسترة مثل الألبان-العصير-الفواكة.
7-تستخدم فى تعقيم محاليل المركبات ذات الجزيئات الكبيرة.
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