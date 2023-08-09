تحقيقات العثور على جثة شاب بمنشأة ناصر: وفاة طبيعية منذ أيام

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، فى واقعة العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر متوفى داخل مسكنه فى منشأة ناصر، أن الوفاة طبيعية منذ أيام.

وأوضحت التحقيقات، أن جيران المتوفى اكتشفوا الواقعة بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقته، مؤكدين أنه يعيش بمفرده.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من إدارة شرطة النجدة باختفاء شخص وانبعاث رائحة كريهة من مسكنه، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ وعثر على جثة شاب يرتدي ملابسه كاملة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة العرض على النيابة للتحقيق.