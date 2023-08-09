اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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تجديد حبس سيدة حاولت سرقة "غويشة" طفلة فى الجمالية 15 يوما

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:13 ص
تجديد حبس سيدة حاولت سرقة "غويشة" طفلة فى الجمالية 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، سيدة مسجلة خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمحاولة خطف مشغولات ذهبية من طفلة بمسجد أثري فى منطقة الجمالية. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة. 
 
ونجحت مباحث القاهرة فى ضبط مسجلة خطر لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية "غويشة"، من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد، بدائرة قسم شرطة الجمالية.

سرقة

جرائم سرقة

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