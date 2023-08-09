اليابان تُعلن دخول قائمة صادراتها المحظورة لروسيا حيز التنفيذ

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن اليابان حظرت بالفعل شحنات السيارات الفاخرة إلى روسيا بقيمة تزيد عن 6 ملايين ين (42000 دولار) لكل منها اعتبارًا من أبريل من العام الماضي، وتغطي الإجراءات الآن بالإضافة إلى ذلك المركبات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل والتي تتجاوز 1900 سم مكعب في سعة المحرك، المركبات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات المركبات الكبيرة.

كما تم حظر صادرات السلع الأساسية الأخرى، مثل أشباه الموصلات التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، والأدوات الآلية والروبوتات، بعد التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.

ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا حيث بلغ إجمالي صادرات السيارات المستعملة إلى روسيا في عام 2022 حوالي 200 ألف وحدة، بزيادة حوالي 30 بالمائة عن العام السابق ، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد قدرت أن الحظر الأخير سيوقف نحو 20 في المائة مما تم تصديره إلى روسيا في عام 2021 من حيث القيمة.

وتشمل العناصر الأخرى التي أضيفت إلى القائمة السوداء للتصدير معادن مثل الحديد والصلب والألياف التي يمكن استخدامها للحفاظ على الأنشطة الصناعية لروسيا.