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الكنيسة تصلى صلوات تجنيز الأنبا ميشائيل بألمانيا.. صور

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:57 م
الكنيسة تصلى صلوات تجنيز الأنبا ميشائيل بألمانيا.. صور صلوات التجنيز
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت فى الثانية عشرة منتصف ظهر اليوم صلوات تجنيز مثلث الرحمات الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، بالدير، الذى رحل بشيخوخة صالحة يوم السبت الماضى عن عمر بلغ 81 سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي 45 سنة، منها 10 سنوات أسقفًا.

وأناب قداسة البابا تواضروس الثانى الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أرسانى أسقف هولندا، للمشاركة فى صلوات التجنيز وتقديم التعزية باسم قداسته.

وأقيم القداس الإلهى فى التاسعة من صباح اليوم، بحضور جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح، قبل أن تبدأ صلوات الجنازة، التي شارك فيها إلى جانب صاحبي النيافة الأنبا برنابا والأنبا أرساني، أصحاب النيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بهوسكتر وشمالي ألمانيا، والأنبا جابريل أسقف النمسا، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والإنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، ونيافة المطران مار فليكسينوس ماتياس نايش مطران الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في ألمانيا،  وكهنة من الكنيستين الإثيوبية والإريترية، ومجمع رهبان الدير ومجمع كهنة إيبارشية جنوبي ألمانيا وأعداد كبيرة من الشعب القبطي.

ونقل نيافة الأنبا برنابا في كلمته تعزية قداسة البابا تواضروس الثاني إلى مجمع رهبان الدير، ومجمع كهنة إيبارشية جنوبي ألمانيا ولشعب الإيبارشية.

وحضر صلاة التجنيز ممثلو عدد من الطوائف المسيحية في ألمانيا، ووفد من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت برئاسة القنصل العام أمين حسان، الذي ألقى كلمة قدم فيها التعزية للحضور، وسبقه كلمة ممثل الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا الدكتور لور الأسقف المساعد لأبرشية ليمبورج، بينما تحدث نيافة الأنبا أرساني في كلمته بتأثر شديد عن الصفات الروحية والرعوية التي تميز بها المتنيح الأنبا ميشائيل، وذلك بحكم رهبنتهما معًا في دير البرموس بوادي النطرون وكذلك في الخدمة في أوروبا كرهبان أولًا ثم أساقفة.

الجثمان داخل الكنيسة
الجثمان داخل الكنيسة

 

الجثمان
الجثمان

 

الحضور فى الصلوات
الحضور فى الصلوات

 

المواطنون خارج الكنيسة
المواطنون خارج الكنيسة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات

 

جانب من صلوات التجنيز
جانب من صلوات التجنيز

 

صلوات التجنيز
صلوات التجنيز

 

وصول الجثمان
وصول الجثمان

 


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