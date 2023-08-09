الكشف على 1713 شخصا بقافلة علاجية مجانية فى قرى حياة كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية قافلة علاجية بأبيس 7 بمنطقة وسط الطبية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام، وتنظيم الأسرة، والأمراض الصدرية، والجلدية) شارك فيها 48 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على 1713 مريضا من أهالي من المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 514 حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 95 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و96 تحليلا بمعمل الطفيليات و6 أشعة سينية، علاوة على فحص 70 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ758 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.