اليوم السابع
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الكشف على 1316 مواطنا فى قافلة بقرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر بالدقهلية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:27 م
الكشف على 1316 مواطنا فى قافلة بقرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر بالدقهلية جانب من الكشف الطبى
الدقهلية _محمد الحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء الموافق 7و8 فى قرية كفر الشيخ هلال مركز ميت غمر وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

حيث تم توقيع الكشف على 1316 مريضًا، من خلال عيادات القافلة والتى ضمت 10 عيادات منهم ( 2 باطنة، 2 أطفال، جراحة، عظام، أسنان، جلدية، أنف وأذن، تنظيم أسرة ) فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالى: باطنة 229، أطفال 256، جراحة، أنف وأذن 94، عظام 195، أسنان 96، جلديه 242، نسا وتنظيم اسرة 116 

كما تم إجراء عدد 268 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 128 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 116 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم وتحويل 20 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 41 ندوة تثقيفية، 120 حالة استبيان، مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

استبيان
استبيان

 

الكشف علي إحدي السيدات
الكشف علي إحدي السيدات

 

الكشف علي طفله
الكشف علي طفله

 

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي

 

جانب من الكشف الطبي
جانب من الكشف الطبي

 

فحوصات وقياس الضغط
فحوصات وقياس الضغط

 

كشف أنف وأذن
كشف أنف وأذن

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