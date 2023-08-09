اليوم السابع
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القبض على المتهم بقتل حماه بسبب خلافات أسرية فى الوراق

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 06:15 م
القبض على المتهم بقتل حماه بسبب خلافات أسرية فى الوراق أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل حماه في الوراق، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. 
 
بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

قتل حماه

الوراق خلافات أسرية

امن الجيزة



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