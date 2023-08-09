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القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تقصف زابوريجيا.. وزيلينسكي: 3 قتلى فى الهجوم

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:32 م
القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تقصف زابوريجيا.. وزيلينسكي: 3 قتلى فى الهجوم اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن القوات الروسية تقصف الآن مدينة زابوريجيا.

من جانبه قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إن هناك 3 قتلى في الهجوم الروسي على زابوريجيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

 

وفى وقت سابق ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت "خيرسون" 66 مرة.

 

وأضاف بروكودين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 66 هجوما على المنطقة حيث أسقطوا 365 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وميلرز والدبابات والطائرات بدون طيار .

 

وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستوطنات المنطقة، ما أسفر القصف عن إصابة شخصين بجروح.

 

 

 


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