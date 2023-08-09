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السلطات الروسية فى دونيتسك: أوكرانيا تستهدف دونيتسك وماكيفكا بقنابل عنقودية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:36 م
السلطات الروسية فى دونيتسك: أوكرانيا تستهدف دونيتسك وماكيفكا بقنابل عنقودية الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أكدت السلطات الروسية في دونيتسك، أن القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك وماكيفكا بقنابل عنقودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت "خيرسون" 66 مرة، ما أدى إلى إصابة مدنيين.

وأضاف بروكودين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 66 هجوما على المنطقة حيث أسقطوا 365 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية وميلرز والدبابات والطائرات بدون طيار.

وأشار بروكودين إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في مستوطنات المنطقة، ما أسفر القصف عن إصابة شخصين بجروح.


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