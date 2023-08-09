السعودية وروندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات

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بحث المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد بن عبدالعزيز قطان، الثلاثاء في عاصمة روندا كيجالي، مع رئيس روندا بول كاجامي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل قطان رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرئيس كاجامي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

من جانبه، أعرب رئيس روندا عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

وفي السياق، التقى أحمد بن عبدالعزيز قطان، بوزير خارجية رواندا فنسنت بيروتا، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.