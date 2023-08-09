السعودية تطلق مسابقة لـ"الزراعة الذكية" لمواجهة تغيرات المناخ

وكالات

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية مسابقة للتشجيع علي الأساليب الزراعية المبتكرة بهدف ترشيد استهلاك المياه ومواجهة موجات الجفاف والتصحر في ظل التغييرات المناخية التي يشهدها العالم منذ سنوات عدة.

وبحسب بيان للوزارة ، تم الإعلان عن تحدي "الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً"، عبر تلقى طلبات للمشاركة في المسابقة من كافة أنحاء العالم. وأوضحت الوزارة أن باب تلقي طلبات المشاركة في التحدي، الذي أطلقته الوزارة في 2 يوليو سيستمر حتى 10 أغسطس الجاري.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، قد أعلن عن الفائزين في التحدي الأول" الابتكار لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة"، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2023 الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين في جمهورية الصين الشعبية في يونيو 2023، كدعوة إلى رواد الأعمال والمبتكرين لتبادل الحلول المبتكرة في وقت يواجه العالم فيه حالات جفاف وتصحر شديدة.

وتم اختيار 10 فائزين من بين 200 مشارك قدموا حلولاً مبتكرة خلال تحدي "الابتكار لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القاحلة"، وحصل الفائزون على تمويل ودعم لمواصلة تطوير أفكارهم. وقدم المشاركون حلولًا متعددة، تلبية للدعوة العالمية لمشاركة أفكار مبتكرة تعزّز الأمن الغذائي، في ظل تحديات الجفاف والتصحر الشديدة العالمية.

واستقبل التحدي الثاني، "الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً"، حتى الآن حلولًا من قبل شركات ناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، وأوقيانوسيا.

ويهدف التحدي إلى تقديم حلول مبتكرة تُمكّن المزارعين وغيرهم في قطاع الأغذية من استخدام الزراعة الذكية مناخياً بطريقة مستدامة، بالتوازي مع الحد من تأثيرات التغير المناخي وتحفيز الحلول المرنة، لتحسين الإنتاج الغذائي ومستويات المعيشة.