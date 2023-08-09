اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:31 م
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ا. ه"عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش والشابو بدائرة مركز طهطا.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم  بالاتجار فى الحشيش والشابو وترويجها على عملائه  من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم  وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

المخدرات

طهطا

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة