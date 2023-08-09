الرئيس الباكستانى يحل البرلمان

وكالات

وقع الرئيس الدكتور عارف علوى، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، الأربعاء ، على ملخص قرار حل مجلس الأمة بموجب المادة 58 (1) من دستور باكستان لعام 1973، بحسب ما ذكرته "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وكالة الأنباء الباكستانية.