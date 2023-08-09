اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الرئيس الأمريكي يعلن عن زيارة مرتقبة لفيتنام من أجل تحسين العلاقات

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 09:02 م
الرئيس الأمريكي يعلن عن زيارة مرتقبة لفيتنام من أجل تحسين العلاقات الرئيس الأمريكي، جو بايدن
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور فيتنام "قريبا"، في إطار مسعى لتحسين العلاقات مع هانوي.
 
وقال بايدن - من ولاية نيومكسيكو، بحسب قناة (الحرة) الأمريكية - "سأزور فيتنام قريبا، لأن فيتنام تريد تغيير علاقتنا، وأن تصبح شريكا"، دون أن يحدد موعدا للرحلة.
 
وأضاف: "نجد أنفسنا في وضع تحدث فيه كل هذه التغييرات في كل أنحاء العالم، في وقت لدينا فيه فرصة ... لتغيير الديناميكية".
 
ولم يعلن البيت الأبيض رسميا عن الرحلة، فيما أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حديثه في فعالية جمع تبرعات سياسية بولاية نيو مكسيكو.

جو بايدن

فيتنام

أمريكا

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