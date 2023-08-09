الدفاع الروسية: إسقاط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه تم إسقاط 35 طائرة دون طيار أوكرانية و9 صواريخ من طراز "هيمارس".

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع في بيانها: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 35 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفي مقاطعة خيرسون".

وأضاف بيان الدفاع: "تم اعترض تسعة صواريخ من طراز "هيمارس".

وتابع البيان: "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 370 جنديا في اتجاه دونيتسك خلال الـ24 الساعة الماضية".

وأشارت الدفاع إلى أنه "في اتجاه دونيتسك، صدت العمليات النشطة والضربات الجوية والمدفعية الروسية خمس هجمات شنتها وحدات من القوات الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".