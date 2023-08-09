الداخلية تضبط 12 بندقية آلى بحوزة عنصر إجرامى بأسيوط

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بأسيوط لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وبحوزته 12 بندقية آلية وذخائر وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة أبنوب، وبحوزته (12 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية لذات العيار - خزينة بندقية آلية – مبلغ مالى - سيارة نقل).

بمواجهته أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والسيارة للنقل والترويج لنشاطه الآثم ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.