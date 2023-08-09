اليوم السابع
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"الداخلية الروسية" تدرج وزير الدفاع الأوكراني السابق على قائمة المطلوبين

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 10:22 م
"الداخلية الروسية" تدرج وزير الدفاع الأوكراني السابق على قائمة المطلوبين روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية الروسية عن إدراج وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاجورودنيوك، على قائمة المطلوبين، بموجب القانون الجنائي الروسي.


وبحسب قاعدة بيانات الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - فإن :"زاجورودنيوك أندريه بافلوفيتش، مطلوب بموجب القانون الجنائي الروسي"، مشيرة إلى أنه في يوليو الماضي، أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن المحققين وجهوا تهما غيابية ضد زاجورودنيوك والرئيس السابق لمقر العمليات المشتركة للقوات الأوكرانية، إيجور تانتسيور.


وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، وقائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، ضمن قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي في روسيا.


وفي نهاية ديسمبر 2022، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين بموجب المادة المتعلقة باستخدام وسائل وأساليب الحرب المحظورة "الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية".


روسيا

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أوكرانيا

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