الحرارة تنكسر على شواطئ مطروح والساحل الشمالى وتسجل 29 درجة نهارا

اعتدلت حالة الطقس وانكسرت حدة درجات الحرارة المرتفعة على شواطئ مطروح والساحل الشمالي، اليوم الأربعاء وتشهد طقسا معتدلا، وسجلت درجات الحرارة 29 درجة خلال فترة النهار.

ويتوافد المواطنون من مختلف المحافظات، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، إلى شواطئ مطروح والساحل الشمالي، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والسباحة، وقضاء إجازة المصيف في أجواء رائعة.

وتتواجد أعداد كبيرة، من المصطافين على شواطئ وكورنيش مطروح، للاستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة.

وتشهد شواطئ مطروح المختلفة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.