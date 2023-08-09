اليوم السابع
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في مجال الوظيفة والإدارة العامة..

التنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردنى يوقعان خطة العمل الثنائية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 02:07 م
التنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية الأردنى يوقعان خطة العمل الثنائية الدكتور صالح الشيخ والدكتور سامح الناصر خلال التوقيع
كتبت ريهام الباشا

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وقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الشقيقة، خطة التعاون الثنائية لعامي 2023 – 2024 وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
ويأتي توقيع الخطة انطلاقا من علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الثنائي بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية والمـوقع بالقــاهرة بتاريخ 3/7/2019 وخطة العمل الثانية الموقعة بتاريخ 9/2/2022.  
 
كما يأتي توقيع الخطة بناءً على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين التي عقدت بالأردن خلال الفترة ما بين 20-23 فبراير 2022، حيث اتفق الجهاز والديوان على إعداد خطة عمل ثنائية لعامي (2023-2024) تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأهيل وتدريب الموظفين، تبادل الخبرات والزيارات، تنظيم الندوات وإعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الوثائق. 
 
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ، استقبل وفد ديوان الخدمة المدنية برئاسة  الدكتور سامح الناصر، وتم عقد عدة اجتماعات لتبادل الخبرات والمناقشة حول أفضل الممارسات المستحدثة في مجال الإدارة العامة، كما قام الوفد بتفقد مركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات التابعين للجهاز، إلى جانب متحف الحضارة وعدد من المعالم المميزة للعاصمة الإدارية.
 
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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة

صالح الشيخ

الاردن



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