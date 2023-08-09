البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 17860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 21714 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 7482 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 3610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 5338 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 5339 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 450 ألف سهم، 557 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7600 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 102.6 ألف سهم.

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1617) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى وقف شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة.

في سياق آخر أعلنت شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، موافقة مجلس الإدارة على شراء 500 ألف سهم خزينة بسعر 77 جنيه للسهم الواحد، طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مواد رقم (51-68) من الإجراءات وذلك من سوق الصفقات.

في سياق منفصل أعلنت عدد من شركات البورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 2.9 مليار جنيه مقارنة مع 2 مليار جنيه بنسبة نمو 43.2%.

وحققت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، مبيعات بلغت 2.3 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 23.39%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة (نصيب حقوق الملكية للشركة الأم) 580.2 مليون جنيه مقارنة مع 231.1 مليون جنيه بنسبة نمو 151.05%.

وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 167 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 60 مليون جنيه مقارنة مع 3.3 مليون جنيه.

فيما حققت شركة الألومنيوم العربية، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 10.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 7.5 مليون جنيه مقارنة مع 15 مليون جنيه بنسبة انخفاض 50.2%.