البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بورت فينيس للسياحة بقيمة 30 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة بورت فينيس للتنمية السياحية بحجم تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 30 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة البصيرة للخدمات الطبية بحجم تداول 187.5 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون جنيه، وصفقة على شركة ألفا للإضاءة بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 34 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 750.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.32%، والعرب على 7.84%، واستحوذت المؤسسات على 26.77% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.22%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، 961.2 ألف جنيه، 57.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 75.9 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 17763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 21593 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 7432 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3592 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 5311 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 5434 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة.