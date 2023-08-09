البابا تواضروس يترأس صلاة "نهضة العذراء" ويلقى العظة الإسبوعية من الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة النهضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء، وذلك من كنيسة العذراء مريم والقديس يوسف البار بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

ويأتى ذلك فى إطار الاجتماع الأسبوعى، الذى يعقد الأربعاء من كل أسبوع، حيث يلقى البابا تواضروس العظة هذا الأسبوع من الإسكندرية، وذلك بحضور القمص إبرام إميل الوكيل البابوى بالإسكندرية والأنبا بافلى رئيس كنائس قطاع شرق والأنبا ايلاريون رئيس كنائس قطاع غرب الإسكندرية وعدد من الأباء الكهنة و الحضور بالكنيسة.

وكان البابا تواضروس قد ألقى العظة الأسبوعية، الأربعاء الماضى، من كنيسة الأنبا أثناسيوس شرق الإسكندرية، وسط ترحيب كبير من أبناء الكنيسة، وبحضور الأنبا بافلى أسقف كنائس قطاع شرق، والقمص إبرام أميل الوكيل البابوى بالإسكندرية، وترأس البابا صلاة العشية بالكنيسة.

وتناول البابا فى العظة الروحية، طريق التقوى ومخافة الله، وأوصى الأباء الكهنة والأباء والأمهات بتسهيل طريق التقوى أمام الأبناء، والعيش فى مخافة الله.