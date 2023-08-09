الأرصاد: الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.. والقاهرة تسجل 34 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية، حيث بدأنا نشعر بتحسن نسبى فى الأحوال الجوية، وبدأت درجات الحرارة نهارا وليلا تنخفض ونسجل درجات حرارة أقل من المعدلات الطبييعة، وتسجل القيمة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية فى الظل.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى وبسنت الحسينى وهالة الحملاوى، أن الكتل الهوائية التى تأتى من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، ومن ثم، فإن هناك نسب رطوبة فى الجو تجعل درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ36 أو 37 درجة مئوية.

وواصلت، أن فترات الظهيرة فيها بأن الأجواء حارة، ولكن باقى ساعات اليوم نشعر بتحسن فى الأحوال الجوية، كما نتأثر بمنخفض جوى يعمل على انخفاض قيم الحرارة وتوزيع الرطوبة بعمود الهواء ككل.

وأردفت: "وبالتالى، لن نشعر بارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير على غرار ما حدث فى الأيام الماضية عندما أثّر علينا مرتفع جوى يحبس الرطوبة فى طبقة قريبة من سطح الأرض، كما سنشعر اليوم بأجواء حارة رطبة على محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا".