اليوم السابع
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الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:48 م
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استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:20 م
استمرار رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية شواطئ الإسكندرية - ارشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقى و الراية الحمراء على شواطئ القطاع الغربي بسبب ارتفاع الأمواج، حيث تتاثر شواطئ العجمى بارتفاع الأمواج وأبرزها شواطئ الهانوفيل والبيطاش وأبوتلات .
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تحسن ملحوظ فى حالة الطقس، حيث سجلت الإسكندرية اليوم  32 درجة فى العظمى و24 درجة فى الصغرى، مع نشاط فى حركة الرياح بسرعة 28 كم فى الساعة . 
 
فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن الشواطئ آمنة بسبب حواجز الامواج، هناك 6  شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام ،ايناس حقى ، اسحاق حلمي ، ابو هيف المميز ،وشاطئ اسكندر وجميعها بالمنطقة الشرقية بالإسكندرية .
 
وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد ، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الابراج فوق الابراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد ،رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الاسعافات الاوليه .
 
وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية: 
1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين
2. السباحة في المنطقة الأمنة و التى بها المنقذ
3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ 
4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة
5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة 
6. تعلم المهارات الاساسية للإنقاذ
7. مراعاة الاطفال و عدم نزولهم بدون مرافق
8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها ممكن تسحب الى مسافات عميقة بالبحر .
9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.
10. فى حالة وجود غريق ،يتم استدعاء المنقذين، و الاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.
 
11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .
 
 

 


الاسكندرية

المصايف

شواطئ الاسكندرية

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الرايات الحمراء



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