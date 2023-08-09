استعدادات لانتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية الرياضية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تستعد مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعيات العمومية لانعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال أعضاء مجالس الإدارة، وذلك طبقا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تابعت المديرية انتظام سير انعقاد الجمعيات العمومية العادية بعدد 39 مركز شباب التى بدأت في 20 يوليو وتنتهى اليوم الأربعاء 9 اغسطس، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى أنه تم دعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لعدد 47 مركز شباب بجميع الإدارات على جميع مقاعد مجلس الإدارة ما بين إستكمال مجلس الإدارة أو انتخاب مجلس كامل، على الأماكن الشاغرة بمجالس الإدارة على مستوى المحافظة.

وأضاف محروس، تقدم 106 لعضوية مراكز الشباب ما بين " رئيس - نائب رئيس - أمين صندوق - أعضاء شباب" و جارى إستكمال باقي دعوات الجمعيات العمومية و التى تمتد دعوتها حتى 31 أكتوبر، ويتم انعقاد الجمعيات العمومية لها حتى 14 ديسمبر 2023، مؤكداً أن انعقاد الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية يبدأ من 11 أغسطس حتى 30 نوفمبر المقبل.

وتم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال ولمدة سبع أيام من تاريخ دعوة الجمعية من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوم من تاريخ توجيه الدعوه، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية برئاسة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وطاهر الخولى مدير إدارة الهيئات الشبابية وأعضاء اللجنة العليا والفرعية للدورة الحالية.