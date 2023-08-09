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اتحاد المستثمرات العرب يطلق اتفاقية "حياة كريمة" بالعاشر لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 02:13 م
اتحاد المستثمرات العرب يطلق اتفاقية "حياة كريمة" بالعاشر لدعم الصناعة وتوفير فرص عمل الدكتورة هدى يس رئيس اتحاد المستثمرات العرب خلال توقيع الاتفاقية
كتبت منال العيسوى

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وقعت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان تحت عنوان "حياة كريمة"، بهدف التعاون المشترك فى فتح أسواق تبادل تجارى جديدة، أمام المنتجات المصرية، ودعم التصدير للأسواق العربية والإفريقية والدولية.
 
وأوضحت يسى في تصريحات خاصة على هامش توقيع الاتفاقية مع أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرين العاشر من رمضان، أن الاتفاقية تهدف للعمل سويا لجذب المستثمرين، وكذلك من أجل إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، والعمل على توفير فرص عمل للمساهمة فى تقليل معدلات البطالة.
 
ومن جانبه، قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين، أنه تتضمن بنود الاتفاقية العمل المشترك على تنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات لسيدات ورجال الأعمال فى مختلف المجالات التجارية والصناعية، من أجل بحث فرض العمل والتعاون لإحداث تنمية حقيقة بين الشباب، وتحديد متطلبات سوق العمل والمشروعات الخضراء الذكية، في إطار أهداف استيراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة. 
 
جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية التعاون بحضور المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والنائب الدكتور محيي حافظ عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والمهندس محمود سلطان، وحسن الفندى عضو لجنة الصناعات الغذائية بجمعية المستثمرين.

حياة كريمة

مشروعات خضراء

تنمية مستدامة

القضاء على البطالة

رجال الاعمال

سيدات الاعمال

المستثمرين



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